Власти Дубая показали самую большую ёлочную игрушку мира

Крупнейшую ёлочную игрушку планеты выставили на всеобщее обозрение в торговом центре эмирата Дубай Dubai Mall. Украшение закреплено на тросе и является блестящим шаром с ребристой поверхностью.
Высота новогоднего атрибута чуть больше 6,5 метра, ширина — 4,6 м. Вес составляет 1,1 т. Конструкцию устанавливали 15 человек в течение трёх дней, пишет РИА Новости. Посетители ТЦ могут осмотреть игрушку со всех сторон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
الكثير من الفرح والإحتفالات مع فعالية ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز حتى 28 ديسمبر في دبي مول. انضموا إلينا! Slides, snowflakes, joy and a lot of festive magic. The Nutcracker and the Four Realms festive activation welcomes you every day until 28 December. Enjoy! #TDMFestive
Ожидается, что украшение внесут в Книгу рекордов Гиннесса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
استمتعوا بموسم الأعياد مع ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز في دبي مول. احتفالتنا قد بدأت و ستستمر حتى 12 يناير. انضموا إلينا! Feel the festive season with The Nutcracker And The Four Realms at #TheDubaiMall. Our celebrations just started, and will continue until 12 January. Join us! #TDMfestive
Ранее News.ru сообщал о повышенном спросе на недвижимость в Дубае. Город прочно укрепляет позиции в качестве региона, в котором мультимиллионеры предпочитают покупать второе жильё. Бизнесмены, чьи состояния превышают $10 млн, обязательно приобретут недвижимость в ОАЭ, об этом говорится в отчёте New World Wealth. Эмират уже давно обошёл по популярности Париж и Цюрих, оставив позади такие лакомые кусочки обоих побережий США, как Лос-Анджелес и Майями.
.