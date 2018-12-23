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Власти Дубая показали самую большую ёлочную игрушку мира

Сергей Булкин/News.ru

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Крупнейшую ёлочную игрушку планеты выставили на всеобщее обозрение в торговом центре эмирата Дубай Dubai Mall. Украшение закреплено на тросе и является блестящим шаром с ребристой поверхностью.

Высота новогоднего атрибута чуть больше 6,5 метра, ширина — 4,6 м. Вес составляет 1,1 т. Конструкцию устанавливали 15 человек в течение трёх дней, пишет РИА Новости. Посетители ТЦ могут осмотреть игрушку со всех сторон.

Ожидается, что украшение внесут в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее News.ru сообщал о повышенном спросе на недвижимость в Дубае. Город прочно укрепляет позиции в качестве региона, в котором мультимиллионеры предпочитают покупать второе жильё. Бизнесмены, чьи состояния превышают $10 млн, обязательно приобретут недвижимость в ОАЭ, об этом говорится в отчёте New World Wealth. Эмират уже давно обошёл по популярности Париж и Цюрих, оставив позади такие лакомые кусочки обоих побережий США, как Лос-Анджелес и Майями.

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#праздники #оаэ #дубай
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