Визовый режим между Эстонией и Россией могут упростить

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Здание посольства РФ в Эстонии

Представители России и Эстонии ведут переговоры о возможности введения упрощённого режима получения въездных виз. Такие льготы могут начать действовать для жителей приграничных районов, рассказал посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Дипломат сообщил, что в Москве предложили решить этот вопрос так же, как это сделано между РФ и Латвией. Сейчас эстонская сторона рассматривает полученную инициативу, передаёт РИА Новости.

Обсуждение проходило на консультациях представителей государств в Таллине.

Как писал News.ru, соглашение об облегчении визового режима между Россией и Кубой вступит в силу 21 декабря. Срок безвизовых поездок будет увеличен с 30 до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.