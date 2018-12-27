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Виктор Бут откажется от сделки с США ради освобождения

Виктор Бут wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виктор Бут

в мире [ версия для печати ]

Россиянин Виктор Бут, осуждённый в США, заявил, что не намерен заключать никаких сделок для своего освобождения.

По словам россиянина, никаких разговоров с местными властями о возможности обмена на граждан США, обвиняемых в каких-либо преступлениях в России, не ведётся, передает издание «Ридус».

«Такая возможность не обсуждалась, таких разговоров у меня не было с представителями США», — сказал Бут во время публичного телефонного разговора.

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке в 2008 году и экстрадирован в США. В 2012 году россиянин был приговорён к 25 годам лишения свободы. Сам Бут свою вину отрицает и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Ранее News.ru писал о том, что мать Виктора Бута вынуждена была доказывать родство с сыном, чтобы попасть к нему на свидание. Причиной послужила ошибка американских властей при оформлении документов.


#сша #ТЮРЬМА #ВикторБут
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