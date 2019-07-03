https://static.news.ru/photo/e566dd56-9d6a-11e9-9701-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Видеозапись нападения националистов на российских туристов в Грузии, которую распространили некоторые СМИ, оказалась устаревшей. Она была сделана пять лет назад, в период обострения российско-грузинских отношений.

Видеозапись инцидента появилась в Интернете 2 июля.

На кадрах видно, что группа агрессивно настроенных мужчин перекрыла дорогу машине с российскими номерами. С автомобиле находилась семья из трёх человек. Молодые люди выкрикивают антироссийские лозунги. По словам одного из очевидцев происходящего, конфликт начался из-за георгиевской ленточки, которая была прикреплена к стеклу машины. Радикалы потребовали водителя снять и отдать её, после чего освободили проезд,

На самом деле видео было снято в августе 2014 года. Кадры случившегося транслировал телеканал РЕН ТВ .

Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).