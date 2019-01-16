Терезе Мэй предрекли победу на «вотуме недоверия»

https://news.ru/storage/news/6f2bd208f0511eb31804a087a78fec09/c3864dc1-39ba-4d79-a6b7-b70fce86f023_850.jpg Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Глава британского правительства Тереза Мэй останется премьер-министром, несмотря на процедуру вотума недоверия правительству. Такое мнение в беседе с News.ru высказала ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Рассмотрение вотума недоверия состоится в парламенте 16 января, на следующий день после провала голосования по Brexit.

Во время голосования против выступили 432 парламентария. Тех, кто поддержал документ, было намного меньше — всего 202 человека. Причём против плана голосовали даже члены Консервативной партии, лидером которой является Тереза Мэй.

«Теперь, по процедуре, необходимо, чтобы правительство внесло в парламент через три рабочих дня так называемый „план Б“. То есть в понедельник Тереза Мэй должна предоставить этот план. Она не может выставить на повторное голосование соглашение в прежнем виде, должен быть предложен иной вариант. Но проблема в том, что в парламенте нет большинства ни по одному из предложенных планов», — отметила эксперт.

Она не усомнилась в том, что к понедельнику Тереза Мэй всё ещё будет действующим премьером, а её правительство не будет отправлено в отставку.

«По всем признакам, правительство выиграет вотум доверия. Те консерваторы, которые выступили против соглашения, всё равно проголосуют за доверие правительству, потому что они не хотят, чтобы их партия утратила власть. Также „за“ проголосует Демократическая юнионистская партия от Северной Ирландии, у которой заключено соглашение с Консервативной партией о поддержке в парламенте», — сказала собеседница News.ru.

Она напомнила, что в декабре Мэй уже выиграла вотум доверия фракции Консервативной партии, которая поставила вопрос о доверии ей как лидеру партии. Повторный вотум доверия не может быть инициирован в течение года, а премьер заявила, что в отставку она не собирается.

Ранее News.ru сообщал, что в ЕС готовятся к «неупорядоченному выходу Великобритании». При этом в Брюсселе допустили возможность новых переговоров для принятия сделки, которую одобрят и в парламенте Великобритании, и в ЕС. Между тем Тереза Мэй пригрозила, что Brexit будет перенесён на поздний срок или вовсе отменён. Подробности читайте в аналитическом материале News.ru.