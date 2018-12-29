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В Турции начали расследование против журналиста Fox TV

Valeria Ferraro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Генпрокуратура района Бакыркёй в Стамбуле начала расследование против ведущего телеканала Fox TV Фатиха Портакала. Это связано со словами журналиста, сказанными им во время выпуска новостей.

Фатих Портакал призывал к уличным протестам и говорил, что граждане Турции боятся протестовать по примеру французов, потому что в стране царит атмосфера запугивания.

Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) оштрафовал оппозиционные телеканалы Fox TV и Halk TV на $200 тыс. и $15 тыс. соответственно за разжигание ненависти и критику политики президента Турции Тайипа Эрдогана.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с пониманием относится к публикации личных данных журналистов BBC в ответ на действия Лондона в отношении представителей российских СМИ.


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