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В Сети появились документы о строительстве Trump Tower

Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.

Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.

По имеющейся информации, здание было спроектировано архитектором из Нью-Йорка в 2015 году. Предполагалось, что оно будет находиться в Москва-Сити и станет самым высоким небоскрёбом в Европе, информирует «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль ни с кем не обсуждал строительство башни Trump Tower в Москве.


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