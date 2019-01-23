В Сети появились документы о строительстве Trump Tower

В Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.
Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.
По имеющейся информации, здание было спроектировано архитектором из Нью-Йорка в 2015 году. Предполагалось, что оно будет находиться в Москва-Сити и станет самым высоким небоскрёбом в Европе, информирует «Реальное время».
Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль ни с кем не обсуждал строительство башни Trump Tower в Москве.