В Сети появились документы о строительстве Trump Tower

https://news.ru/storage/news/e93a01f0cf6c8b0f3a2c1972223df4ec/4904414d-7e18-49b9-8e9e-4d4550fdf7d4_850.jpg Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети были опубликованы документы по планам строительства башни Trump Tower в Москве. Они появились на портале Buzzfeed.

Данные были обнародованы после того, как юрист американского президента Рудольф Джулиани заявил о том, что планов по строительству не было.

По имеющейся информации, здание было спроектировано архитектором из Нью-Йорка в 2015 году. Предполагалось, что оно будет находиться в Москва-Сити и станет самым высоким небоскрёбом в Европе, информирует «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль ни с кем не обсуждал строительство башни Trump Tower в Москве.