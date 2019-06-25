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Министерство внутренних дел России дало свою оценку произошедшим накануне беспорядкам в Тбилиси и нападением на российского парламентария Сергея Гаврилова во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

По словам замглавы МВД России Игоря Зубова нападение грузинских радикалов на депутата Госдумы являются самым настоящим актом экстремизма, сообщает РИА Новости.

К примеру, Грузия. Это чистый экстремистский акт, когда напали на нашего депутата, — сказал Зубов журналистам во вторник.

На прошлой неделе столицу Грузии Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиаперевозчикам осуществлять воздушное сообщение с Грузией с 8 июля.

Ранее мэр Тбилиси призвал Россиян приезжать в Грузию и дал им гарантии безопасности, писал News.ru.