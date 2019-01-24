В Киеве подвели позорные итоги «партнёрства» с Европой

https://news.ru/storage/news/92b88d18fa38316ea1ee0662d4aa7abe/88f0875a-1615-4fd0-b872-5c249f4854b9_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский композитор Владимир Быстряков назвал потерю промышленности, экономики и рабочих рук последствиями «партнёрства» Киева с Европой.

По его мнению, отмена визового режима привела к резкому оттоку молодого трудоспособного населения страны. Композитор с ужасом предположил, что скоро на Украине останутся лишь старики и дети, а демографическая обстановка станет такой же удручающей, как в Прибалтике.

«А сюда нам обещают подкинуть 10 миллионов мигрантов из Средней Азии и ближневосточных стран», — сказал Быстряков в эфире программы «События дня» на украинском телеканале «Наш».

Он также отметил, что у Украины были мощные стартовые позиции — богатая земля и развитая нефтяная инфраструктура, однако это не помогло стране избежать нищеты.

«На богатейших землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, мы пришли к такой нищете – это просто позор», ― констатировал композитор.

Заявление Быстрякова вызвало бурю негодования на Украине. Так, политтехнолог Алексей Голобуцкий в своём Telegram-канале жёстко прокомментировал выступление советского композитора, обвинив его в том, что он своими словами выставил целую нацию «идиотами».

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов назвал «позорным провалом» политики Киева превращение Украины в самую бедную страну в Европе. По его словам, к такому итогу украинские власти пришли, руководствуясь «позорным правилом», согласно которому «деньги работают на политику, а политика работает на деньги».