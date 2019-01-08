В Испании из рабства освободили пять девушек из России

https://news.ru/storage/news/ce290b0fefee88463f85c1c0d7b265d2/22764eb1-158b-461a-81a6-e31bfac14035_850.jpg Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанская национальная полиция освободила из сексуального рабства пять девушек из России и с Украины. Девушек заставляли заниматься проституцией в клубе Гранады.

В пресс-службе полиции сообщили, что задержаны четыре человека, трое из которых помещены под стражу. Представители правопорядка при обыске в клубе обнаружили огнестрельное оружие, тысячу евро и наркотические средства. Об этом говорится в официальном сообщении национальной полиции.

Поиски своих жертв подозреваемые осуществляли через социальные сети. Девушкам предлагали работу в Испании, например, хостес или аниматором, обещали высокую зарплату. Однако после приезда их принуждали оказывать сексуальные услуги, а также заставляли платить за собственное проживание в ночном клубе по пять евро в день.

Ранее News.ru писал, что полицейские Санкт-Петербурга обнаружили салон интим-услуг, расположенный в жилом доме. Там они нашли двух женщин, которые оказывали сексуальные услуги за деньги. Одна из них оказалась гражданкой соседнего государства. «Контрольную закупку» делать не стали: по антуражу «храма любви» всё было слишком очевидно. Обе обольстительницы привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.