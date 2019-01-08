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В Испании из рабства освободили пять девушек из России

Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Испанская национальная полиция освободила из сексуального рабства пять девушек из России и с Украины. Девушек заставляли заниматься проституцией в клубе Гранады.

В пресс-службе полиции сообщили, что задержаны четыре человека, трое из которых помещены под стражу. Представители правопорядка при обыске в клубе обнаружили огнестрельное оружие, тысячу евро и наркотические средства. Об этом говорится в официальном сообщении национальной полиции.

Поиски своих жертв подозреваемые осуществляли через социальные сети. Девушкам предлагали работу в Испании, например, хостес или аниматором, обещали высокую зарплату. Однако после приезда их принуждали оказывать сексуальные услуги, а также заставляли платить за собственное проживание в ночном клубе по пять евро в день.

Ранее News.ru писал, что полицейские Санкт-Петербурга обнаружили салон интим-услуг, расположенный в жилом доме. Там они нашли двух женщин, которые оказывали сексуальные услуги за деньги. Одна из них оказалась гражданкой соседнего государства. «Контрольную закупку» делать не стали: по антуражу «храма любви» всё было слишком очевидно. Обе обольстительницы привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.


#украина #россия #испания #сексуальноенасилие #рабство
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