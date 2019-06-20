Грузинские радикалисты, участники оппозиционной партии «Европейская Грузия», сорвали церемонию открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которую 20 июня в здании грузинского парламента проводил президент ассамблеи, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. Грузинские оппозиционеры с антироссийскими плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента и в ультимативной форме потребовали, чтобы российский депутат покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента.

Российские депутаты под защитой правоохранительных органов покинули зал заседаний Дворца государственных церемоний в Тбилиси. Чуть позже они смогли продолжить прерванное заседание в «одной из гостиниц грузинской столицы», сообщили News.ru парламентарии из РФ, непосредственные участники происшествия.

Депутаты до сих пор не уверены в своей безопасности. «Всё может быть», — заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Позже сессия МАП продолжилась в здании парламента Грузии. Рассказ «из первых рук» о том, как грузинские радикалы нападали на российских депутатов, подготовил корреспондент News.ru.

«Радикально настроенные сторонники партии Саакашвили по одному человеку пробрались в парламент, устроили дебош, провели с собой 20 человек сторонников и журналистов, которые это всё фиксировали», — сообщил Чепа.

Одновременно во дворе здания парламента в Тбилиси проходила акция оппозиционеров, выступающих против присутствия российских депутатов в Грузии. Особенной критике подвергся президент МАП и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Его обвинили в том, что он якобы участвовал в военном конфликте в Абхазии. Сам Гаврилов категорически отрицает своё участие в каких бы то ни было военных акциях.

Я разочарован, что грузинские СМИ распространяли «фэйк ньюс» о моём участии в боевых действиях в Абхазии. Я не участвовал в боевых действиях ни в одной стране мира. Только в гуманитарных акциях помощи христианам в Сирии, Косово и так далее. Считаю, что случившееся — попытка не допустить межпарламентский диалог между нашими странами, изолировать наши народы, наши церкви друг от друга. Сергей Гаврилов председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Как выяснилось позже, грузинские радикалисты, депутаты Элене Фотария, Георгий Канделаки и Серго Радиане протестовали против того, что депутат Госдумы РФ вёл заседание из кресла председателя парламента и призывали Гаврилова покинуть зал.

Радикалистов поддержала и часть руководства парламента Грузии. Первая вице-спикер парламента страны Тамар Чугошвили так описала в своей соцсети произошедшее.

«Не знаю, что для меня может быть тяжелее, чем видеть это. Меня просто уничтожило то, что я увидела российского депутата в кресле председателя парламента Грузии», — написала Тамар Чугошвили в Facebook.

Но не все в парламенте Грузии поддержали радикалистов, отметил справедливорос Алексей Чепа.

Провокация против российских депутатов вызвала раскол среди парламентариев грузинских. Мы не хотим участвовать в их драках между собой. И этот опыт очень важен для России: тот беспредел, который мы видим в стенах парламентов Грузии и Украины свидетельствует, что таких радикальных партий не должно быть в нормальном парламенте. Провокация против российских депутатов вызвала раскол среди парламентариев грузинских. Мы не хотим участвовать в их драках между собой. И этот опыт очень важен для России: тот беспредел, который мы видим в стенах парламентов Грузии и Украины свидетельствует, что таких радикальных партий не должно быть в нормальном парламенте. Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

«Эта акция грузинских радикалов бросила тень на репутацию Грузии как страны, способной принимать международного уровня мероприятия», — добавил Сергей Гаврилов.

По словам российских парламентариев, они не чувствовали себя во время происходящего в безопасности. «Служба безопасности сработала отрицательно, или скорее даже никак не сработала. Чтобы не провоцировать скандалы все члены Ассамблеи единодушно, кроме, наверное, одного представителя Украины, который впервые за пять лет приехал на Ассамблею, покинули зал и сейчас мы продолжаем наше заседание в другом месте, в одной из гостиниц грузинской столицы», — сообщил Чепа News.ru вскоре после эвакуации из здания парламента.

В результате этой выходки радикалистов никто не пострадал. «Все делегаты, и из России, и других стран, живые, здоровые, хотя мы всё равно сейчас усиливаем меры безопасности», — сообщил Гаврилов.

По его словам, уже есть реакция международных организаций, таких как Панафриканский парламент, который поддержал российскую делегацию.

Также наши коллеги из Греции поддержали позицию, что без России невозможно проводить ассамблею, что только её президент Сергей Гаврилов имеет возможность по закону её проводить. Наша работа очень важна, и мы будем её вести. Делегации православных стран на базе общих православных ценностей ищут мосты для взаимодействия в области гуманитарной сферы, образования, духовного паломничества. На базе этого взаимодействия и отказа от санкций мы можем выйти на решение долгосрочных вопросов международного сотрудничества. Сергей Гаврилов председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Следствием случившегося будет не разрыв и не охлаждение отношений между православными странами, а наоборот, укрепление таких связей и ещё более тесное сплочение стран, надеется Чепа.

Я считаю, что это очень хороший пример для парламентариев всех стран, насколько надо сплачиваться против радикализма, что нужен диалог, который будет решать все эти проблемы. Работа продолжится. Все делегации единодушно отметили, насколько важно совместное противодействие радикализму и развитие диалога. Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Российские парламентарии уверены, что попытка рассорить их с грузинскими коллегами вызвана попыткой разорвать упрочившиеся экономические связи двух стран и не допустить восстановления межпарламентских контактов. Они напомнили, что за последний год товарооборот между Россией и Грузией вырос на треть, что 1,5 млн россиян ежегодно посещают Грузию с туристическими целями, а треть денег в многомиллиардных переводах, идущих из России в Грузию, — это деньги, которые шлют своим семьям грузинские гастарбайтеры.

МАП была создана по инициативе парламента Греции. Сегодняшнюю сессию открыл президент МАП Сергей Гаврилов. К участникам сессии обратится генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис. В ассамблее участвуют около 100 членов делегаций 25 стран. Среди членов российской делегации — Сергей Гаврилов (КПРФ), Алексей Чепа (СР), Иван Сухарев (ЛДПР), Николай Земцов (ЕР).