В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

https://news.ru/storage/news/a1548bc01fe1731b81c988d4d8598a93/feecc446-2ac0-4fe9-8949-39ce2237deaf_850.jpg P. Wegner/Global Look Press

Немецкая журналистка Лара Тиде предложила гражданам отказаться от туалетной бумаги и ради сохранения лесов на планете выбрать альтернативные способы гигиены. Например, биде.

«Каждая семья в Германии в год расходует около 93 рулонов туалетной бумаги», — пишет она в Süddeutsche Zeitung.

Журналистка подчеркнула, что ежегодно люди смывают в унитаз тонны бумаги, а подобное расточительство ведёт к экологическим проблемам. Древесину для производства бумаги Германия закупает преимущественно в Латинской Америке. И на её доставке и переработке вполне можно было бы сэкономить. Тиде предлагает «избалованным» европейцам использовать биде. В этом случае расходоваться будет только водный ресурс.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил «войну» пакетам из пластика и призвал заменить их на авоськи из конопляной ткани. По словам Эрдогана, именно такими сумками пользовались его родители. С 1 января турецкие магазины обязаны взимать по 0,05 цента за каждый пакет.