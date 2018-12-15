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В Брюсселе арестовали 50 «жёлтых жилетов»

Алексей Витвицкий/ Риа Новости

в мире [ версия для печати ]

В Брюсселе представители правоохранительных органов задержали около пятидесяти представителей «жёлтых жилетов».

Задержания производились на площади Люксимбург, у стен брюссельской штаб-квартиры Европарламента. От этого места, «жёлтые жилеты» намерены проследовать в «европейский квартал», где расположены другие учреждения европейского союза.

Протестная акция проходит в бельгийской столице уже третий раз. Данное мероприятие официально разрешено, но власти стянули к местам его проведения значительные силы полиции. Предыдущие акции вылились в столкновения с силовиками. Тогда задержали около 450 участников беспорядков. На десятерых из них был наложен судебный арест.

Ранее News.ru писал, что протесты «жёлтых жилетов» начались в Израиле. Несколько сотен человек вышло на улицы Тель-Авива и Иерусалима. Люди выступили против повышения цен на ЖКХ, а также продукты питания.


#европа #ЗАДЕРЖАННЫЕ #Брюссель #желтыежилеты
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