В Брюсселе арестовали 50 «жёлтых жилетов»

https://news.ru/storage/news/103250e1a8d5f2b2fe7bbc6e59253651/5fa298f7-6fa8-48e8-8768-6b7528e784b3_850.jpg Алексей Витвицкий/ Риа Новости

В Брюсселе представители правоохранительных органов задержали около пятидесяти представителей «жёлтых жилетов».

Задержания производились на площади Люксимбург, у стен брюссельской штаб-квартиры Европарламента. От этого места, «жёлтые жилеты» намерены проследовать в «европейский квартал», где расположены другие учреждения европейского союза.

Протестная акция проходит в бельгийской столице уже третий раз. Данное мероприятие официально разрешено, но власти стянули к местам его проведения значительные силы полиции. Предыдущие акции вылились в столкновения с силовиками. Тогда задержали около 450 участников беспорядков. На десятерых из них был наложен судебный арест.

Ранее News.ru писал, что протесты «жёлтых жилетов» начались в Израиле. Несколько сотен человек вышло на улицы Тель-Авива и Иерусалима. Люди выступили против повышения цен на ЖКХ, а также продукты питания.