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В Британии убийцу выдали фитнес-часы

Unsplash.com/Crew

в мире [ версия для печати ]

Доказательством вины мужчины, совершившего зверские убийства в 2015 и 2018 годах, стали данные с фитнес-трекера. Задержать опасного преступника Марка Феллоуса удалось лишь в этом году.

Неоспоримым доказательством его вины стали маршруты передвижения, зафиксированные GPS-часами, сообщила полиция Манчестера.

Во время обысков полицейские нашли гаджет, с помощью которого выяснили: киллер совершал фиктивные пробежки мимо дома своей первой жертвы. Скрывался с места преступления Феллоус тем же маршрутом.

Ливерпульский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Ранее News.ru сообщал о розыске серийного убийцы пенсионерок следственными органами России. Сыщики объявили награду — три миллиона рублей — за поимку маньяка или за информацию, которая поможет задержать изувера. По предварительным данным, жертвами душегуба стали 30 пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет.


#полиция #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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