Украинский блогер решил подать в суд на Порошенко

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что подаст в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.
Ранее глава государства назвал блогера «не украинским журналистом», отметив, что тот работает на стороне России.
«Я подаю на тебя в суд. И в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», — сказал блогер в своём видеообращении.
Данное заявление украинский блогер опубликовал в своём личном канале на YouTube. Он также сообщил, что намерен обратиться к команде юриста Андрея Портнова.
Как ранее писал News.ru, украинский журналист Юрий Бутусов оправдал «пьяного» Петра Порошенко. Он заявил, что президент Украины во время визита в Новые Петровцы в 2015 году не был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Порошенко решил испытать снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и из-за сильной отдачи оружия «получил в глаз», поэтому его внешность изменилась.