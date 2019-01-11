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Украинский блогер решил подать в суд на Порошенко

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что подаст в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее глава государства назвал блогера «не украинским журналистом», отметив, что тот работает на стороне России.

«Я подаю на тебя в суд. И в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», — сказал блогер в своём видеообращении.

Данное заявление украинский блогер опубликовал в своём личном канале на YouTube. Он также сообщил, что намерен обратиться к команде юриста Андрея Портнова.

Как ранее писал News.ru, украинский журналист Юрий Бутусов оправдал «пьяного» Петра Порошенко. Он заявил, что президент Украины во время визита в Новые Петровцы в 2015 году не был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Порошенко решил испытать снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и из-за сильной отдачи оружия «получил в глаз», поэтому его внешность изменилась. 


#суд #украина #петрпорошенко #блогер
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