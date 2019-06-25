https://static.news.ru/photo/95ed3bee-976b-11e9-8f4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз из России ещё двух изданий. Речь идёт о книге Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «монополию» и работе Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793-1241».

Госкомтелерадио отказал ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения на Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, — говорится в сообщении ведомства.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из РФ. Сейчас в запрещённом списке порядка 200 изданий. Есть в нём и произведения лауреата премии «Большая книга» Захара Прилепина. Причём сам автор, как ранее писал News.ru, внесён в чёрный список Минкульта Украины как лицо, создающее «угрозу нацбезопасности».