Украина возьмёт на вооружение турецкие беспилотники

Соглашение о закупке ударных беспилотников Bayraktar TB2 уже подписано.
По словам президента Украины Петра Порошенко, договор подписали украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Makina. Это стало ещё одним шагом к расширению сотрудничества между странами в области военно-технического взаимодействия.
«Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2», — написал он в своём Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что по словам первого заместителя генерального директора ГП «Укроборонпром» Сергея Омельченко, Украина не является потребителем чужих военных технологий, так как украинские предприятия изготавливают оружие, продающееся более чем в ста странах мира.