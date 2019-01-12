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Украина возьмёт на вооружение турецкие беспилотники

Bayraktar TB2 Bayhaluk/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Bayraktar TB2

в мире [ версия для печати ]

Соглашение о закупке ударных беспилотников Bayraktar TB2 уже подписано.

По словам президента Украины Петра Порошенко, договор подписали украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Makina. Это стало ещё одним шагом к расширению сотрудничества между странами в области военно-технического взаимодействия.

«Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2», — написал он в своём Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что по словам первого заместителя генерального директора ГП «Укроборонпром» Сергея Омельченко, Украина не является потребителем чужих военных технологий, так как украинские предприятия изготавливают оружие, продающееся более чем в ста странах мира.


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