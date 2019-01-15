Украинские власти заявили о ненужности поездов в Россию

Пассажиропоток с Украины в Россию продолжает сокращаться. Это неизбежно приведёт к прекращению железнодорожного сообщения между двумя странами, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, по итогам 2018 года люди стали ездить на 15% меньше.
«Я рад, что украинцы выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер», — заявил политик в эфире телеканала «Прямий».
Несколькими днями ранее он сделал подобное заявление в эфире канала ZIK. Однако в прошлый раз он уточнил, что на уровне кабинета министров подобное решение ещё не принято.
Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что граждане страны всё чаще выбирают поезда в Европу, а не в РФ. Глава государства ссылался на статистику железнодорожного перевозчика «Укрзализныця», однако конкретных данных не привёл.