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Украинские власти заявили о ненужности поездов в Россию

Ukrzaliznytsia/facebook.com

в мире [ версия для печати ]

Пассажиропоток с Украины в Россию продолжает сокращаться. Это неизбежно приведёт к прекращению железнодорожного сообщения между двумя странами, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, по итогам 2018 года люди стали ездить на 15% меньше.

«Я рад, что украинцы выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер», — заявил политик в эфире телеканала «Прямий».

Несколькими днями ранее он сделал подобное заявление в эфире канала ZIK. Однако в прошлый раз он уточнил, что на уровне кабинета министров подобное решение ещё не принято. 

Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что граждане страны всё чаще выбирают поезда в Европу, а не в РФ. Глава государства ссылался на статистику железнодорожного перевозчика «Укрзализныця», однако конкретных данных не привёл.


#украина #россия #поезда
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