Украина отказалась от наблюдателей РФ на выборах

https://news.ru/storage/news/ff230997dc3e3a16a1a286f80a329043/d09af85d-bd0c-47d3-a2a0-a6cef0050010_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, будет отказано в регистрации, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Эта необходимая мера, когда речь идёт о наблюдателях страны-агрессора и оккупанта», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Глава МИДа отметил, что такое решение приветствует ОБСЕ. Несколько дней назад Украина направила письмо директору бюро ОБСЕ по демократичным институтам и правам человека Ингибьерг Сольрун Гисладоттир с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине.

Выборы в стране запланированы на 31 марта.

Ранее украинский суд отказал в принятии административного иска по организации избирательных участков на территории Российской Федерации. Таким образом, решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны остаётся в силе. Судья посчитал, что от наличия урны в дипучреждении Украины в РФ граждане страны не пострадают, как и итоги выборов, писал News.ru.