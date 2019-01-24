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Украина обозначила сроки выхода из СНГ

Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Официальная процедура выхода Украины из Содружества независимых государств (СНГ) может быть запущена до конца марта текущего года.

По словам источника «Известий» в политических кругах страны, президент Украины Пётр Порошенко решился на такой шаг в целях повышения своего рейтинга в преддверии выборов, которые пройдут в стране 31 марта.

При этом депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник подчеркнул, что выход из СНГ соответствует интересам Украины, так как Киев фактически непричастен к работе содружества.

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий высказал мнение, что таким образом Киев стремится завоевать расположение антироссийски настроенных граждан.

Киев перестал платить членские взносы в СНГ после госпереворота в стране в 2014 году, объявив о курсе на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее News.ru писал о том, что власти Украины приняли решение разорвать ещё несколько соглашений, действующих в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), поскольку они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом.


#украина #СНГ
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