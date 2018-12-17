Украина готовится к военному вторжению «путинской России»

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Военное положение на Украине будет продлено в случае агрессии со стороны России, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, в такой ситуации украинская сторона мобилизует все доступные силы для отражения нападения.

Он подчеркнул, что «для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа».

В то же время министр выразил надежду, что эскалации ситуации удастся избежать.

«Я очень надеюсь, что этого не произойдёт, военное положение завершится к новому году, и усилиями дипломатов мы вернём оккупированные территории», — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины.

Нынешнюю ситуацию он охарактеризовал как «нестандартную, гибридную ситуацию» и отметил, что страна живёт в постоянном ожидании агрессии со стороны противника.

Ранее, как сообщал News.ru, Украину заподозрили в попытках спровоцировать полномасштабный военно-морской конфликт с Россией. Целью этого может стать обращение к НАТО за поддержкой из-за «российской агрессии».