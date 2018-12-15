Турция уверена в поставках F-35 из США

https://news.ru/storage/news/e0c4a2536f214dc2541eda489a90a6e2/872ecd3c-1f69-4c0c-bead-9cf09a9e7bbe_850.jpg T. T. Parish/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель F-35

США не откажутся от поставок истребителей F-35 после того, как Турция купит российскую противоракетную систему. Анкара — не просто покупатель, а часть крупного международного проекта, заявил советник президента Турции Ибрагим Калын в кулуарах форума в Дохе.

Вопрос с США будет решён, когда истребители подготовят к поставке, приводит мнение Калына РИА Новости.

Турция покупает около ста истребителей F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Как сообщал News.ru, американский истребитель F-35, создание которого обошлось в $1,5 трлн, оказался не готовым к испытаниям из-за несоответствия обязательным критериям для их начала. Испытания не начнутся, пока специалисты не обновят программное обеспечение самолёта.