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Турция уверена в поставках F-35 из США

Истребитель F-35 T. T. Parish/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель F-35

в мире [ версия для печати ]

США не откажутся от поставок истребителей F-35 после того, как Турция купит российскую противоракетную систему. Анкара — не просто покупатель, а часть крупного международного проекта, заявил советник президента Турции Ибрагим Калын в кулуарах форума в Дохе.

Вопрос с США будет решён, когда истребители подготовят к поставке, приводит мнение Калына РИА Новости.

Турция покупает около ста истребителей F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Как сообщал News.ru, американский истребитель F-35, создание которого обошлось в $1,5 трлн, оказался не готовым к испытаниям из-за несоответствия обязательным критериям для их начала. Испытания не начнутся, пока специалисты не обновят программное обеспечение самолёта.


#сша #турция
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