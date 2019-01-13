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Трамп: стена поможет снизить уровень преступности

David Peinado/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в стране можно будет снизить при помощи стены, которую необходимо возвести на границе с Мексикой.

«Строительство стены на южной границе снизит уровень преступности по всей стране!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Дональд Трамп призвал представителей от Демократической партии сесть за стол переговоров, но они проигнорировали его приглашение. Он надеется, что ему удастся обсудить с ними ситуацию вокруг шатдауна. Он отметил, что они веселятся и не хотят идти на диалог, а люди из-за этого страдают.

Правительство США  не работает с 22 декабря из-за шатдауна. Это уже третий шатдаун для нынешнего президента. Приостановка работы правительства уже обвалила рейтинг американского президента до 44%. Однако Трамп продолжает требовать деньги на строительство стены рядом с Мексикой. Необходимость заграждения он аргументировал заботой о безопасности американцев. Стена поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.

Как писал News.ru, Конгресс США проверит «тёмную связь» Путина и Трампа. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам объявил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Одним из поводом для проведения слушаний послужил ряд публикаций в СМИ, а также обвинения спецпрокурора США Роберта Мюллера.


#дональдтрамп #сша #МЕКСИКА #шатдаун
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