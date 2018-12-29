Трамп: переговоры по сделке с КНР продвигаются хорошо

США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Переговоры по сделке продвигаются очень хорошо. Если она будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса!» — написал Трамп в Twitter.
Лидеры двух стран провели долгий и конструктивный телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжать преодолевать сложившиеся разногласия.
В начале декабря Трамп и Си Цзиньпин на полях «Большой двадцатки» в Аргентине договорились предпринять совместные усилия для заключения договора, который решил бы вопрос двухсторонних торгово-экономических противоречий.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп собирается прекратить финансовую помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи с тем, что власти этих стран не участвуют в борьбе с миграционным кризисом. Трамп подчеркнул, что эти три страны в течение многих лет используют США в своих интересах, поэтому вся оказываемая помощь будет немедленно прекращена.