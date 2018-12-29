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Трамп: переговоры по сделке с КНР продвигаются хорошо

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Li Xueren/imago stock&people/Global Look Press

Си Цзиньпин и Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Переговоры по сделке продвигаются очень хорошо. Если она будет заключена, то она будет всеобъемлющей и затрагивающей все спорные вопросы и темы. Добились большого прогресса!» — написал Трамп в Twitter.

Лидеры двух стран провели долгий и конструктивный телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжать преодолевать сложившиеся разногласия.

В начале декабря Трамп и Си Цзиньпин на полях «Большой двадцатки» в Аргентине договорились предпринять совместные усилия для заключения договора, который решил бы вопрос двухсторонних торгово-экономических противоречий.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп собирается прекратить финансовую помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи с тем, что власти этих стран не участвуют в борьбе с миграционным кризисом. Трамп подчеркнул, что эти три страны в течение многих лет используют США в своих интересах, поэтому вся оказываемая помощь будет немедленно прекращена.


#дональдтрамп #сша #китай #СиЦзиньпин #КНР
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