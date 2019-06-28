https://static.news.ru/photo/4b157b1a-9b1f-11e9-9de3-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прилетел на военную базу Осан, которая расположена в городе Пхентэк в 70 км от Сеула, после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер выступит с приветственной речью перед военнослужащими перед завершением своего визита в Южную Корею.

Лидер США прилетел на базу на вертолёте, который сел возле трибуны. Организаторы подготовили для Трампа его любимые музыкальные композиции. Выходил президент на встречу к солдатам под песню AC/DC Thunderstruck, а затем заиграла песня God Bless the USA в исполнении 75-летнего кантри-музыканта Ли Гринвуда.

Ранее Трамп заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако он полагает, что говорить о снятии санкций со страны пока рано. На вопрос, как он воспринимает периодические пуски в Северной Корее ракет без применения баллистических технологий, американский лидер сказал, что не имеет ничего против, потому что «почти все испытывают такие ракеты», писал News.ru.