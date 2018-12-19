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Трамп заключал договор о постройке Trump Tower в Москве

Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп в октябре 2015 года, когда он ещё не занимал пост главы государства, подписал официальное письмо о намерении строительства в Москве гостинично-торгового комплекса Trump Tower. Документ также был подписан владельцем российского застройщика I.C.Expert Investment Андреем Розовым.

По условиям проекта, компания Трампа Trump Acquisition LLC получила бы предоплату в размере $4 млн, процент от продаж, контроль над маркетингом и проектированием, а также право назвать спа в отеле именем дочери миллиардера Иванки.

Позднее инициатива была свёрнута. Американский лидер не упоминал о ней в ходе предвыборной кампании, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал, что стена на границе США и Мексики будет красивой и художественно оформленной. По словам Трампа, её выполнят не из бетона, как ожидается, а из стальных реек.


#дональдтрамп #москва #строительство #договор #trumptower
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