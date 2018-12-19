Трамп заключал договор о постройке Trump Tower в Москве

Президент США Дональд Трамп в октябре 2015 года, когда он ещё не занимал пост главы государства, подписал официальное письмо о намерении строительства в Москве гостинично-торгового комплекса Trump Tower. Документ также был подписан владельцем российского застройщика I.C.Expert Investment Андреем Розовым.
По условиям проекта, компания Трампа Trump Acquisition LLC получила бы предоплату в размере $4 млн, процент от продаж, контроль над маркетингом и проектированием, а также право назвать спа в отеле именем дочери миллиардера Иванки.
Позднее инициатива была свёрнута. Американский лидер не упоминал о ней в ходе предвыборной кампании, сообщает РБК.
Ранее News.ru писал, что стена на границе США и Мексики будет красивой и художественно оформленной. По словам Трампа, её выполнят не из бетона, как ожидается, а из стальных реек.