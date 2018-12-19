Трамп заключал договор о постройке Trump Tower в Москве

https://news.ru/storage/news/7bd7ca2ffc1eb321f1015e9e7a1be90c/8584c1a0-9a36-40bd-a4da-1c1d375ea86a_850.jpg Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в октябре 2015 года, когда он ещё не занимал пост главы государства, подписал официальное письмо о намерении строительства в Москве гостинично-торгового комплекса Trump Tower. Документ также был подписан владельцем российского застройщика I.C.Expert Investment Андреем Розовым.

По условиям проекта, компания Трампа Trump Acquisition LLC получила бы предоплату в размере $4 млн, процент от продаж, контроль над маркетингом и проектированием, а также право назвать спа в отеле именем дочери миллиардера Иванки.

Позднее инициатива была свёрнута. Американский лидер не упоминал о ней в ходе предвыборной кампании, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал, что стена на границе США и Мексики будет красивой и художественно оформленной. По словам Трампа, её выполнят не из бетона, как ожидается, а из стальных реек.