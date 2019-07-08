https://static.news.ru/photo/dc556374-a1c8-11e9-991f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский опроверг слова вице-премьера страны Вячеслава Кириленко о возможности лишения лицензии телеканала NewsOne из-за планируемого проведения телемоста с Россией.

Сегодня законодательство не позволяет отозвать лицензию... за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за фейковые новости, — цитирует РИА Новости слова представителя Нацсовета.

Он также подчеркнул, что необходимо внести изменения в законодательство, чтобы телеканалы отделывались не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии.

Ранее телеканалы «Россия 1» и NewsOne согласовали проведение телемоста. Это вызывало недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело о покушении на совершение госизмены.

Как писал News.ru, владелец NewsOne Тарас Козак отрицает связи телеканала с российским Промсвязьбанком. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конечные бенефициары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком. По его словам, этих данных достаточно для того, чтобы применить к телеканалу санкции.