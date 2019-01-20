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Танцор обвинил Майкла Джексона в изнасиловании

Майкл Джексон Alan Greth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Джексон

в мире [ версия для печати ]

Танцор Уэйд Робсон заявил, что неоднократно подвергался насилию со стороны знаменитого певца Майкла Джексона. По его словам, это длилось на протяжении нескольких лет.

Он рассказал об этом в документальном фильме «Покидая Неверленд», который содержит интервью с ещё одним мужчиной, утверждающим, что также подвергся домогательствам.

Во время беседы танцор уточнил, что приставания со стороны артиста начались, когда ему было всего семь лет.

В 2013 году Робсон требовал в суде возмещения ущерба на сумму 1,2 млрд фунтов, но иск отклонили, передаёт The Sun.

Ранее News.ru писал, что фанаты легендарного музыканта продолжают верить в инсценировку смерти любимого исполнителя. Подозрения усилились после видео из его склепа. Автор ролика — кузина «короля поп-музыки» Латойя. На кадрах видно, что табличка с именем певца отсутствует.


#обвинение #изнасилование #музыкант #майклджексон #певец
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