Танцор обвинил Майкла Джексона в изнасиловании

Танцор Уэйд Робсон заявил, что неоднократно подвергался насилию со стороны знаменитого певца Майкла Джексона. По его словам, это длилось на протяжении нескольких лет.
Он рассказал об этом в документальном фильме «Покидая Неверленд», который содержит интервью с ещё одним мужчиной, утверждающим, что также подвергся домогательствам.
Во время беседы танцор уточнил, что приставания со стороны артиста начались, когда ему было всего семь лет.
В 2013 году Робсон требовал в суде возмещения ущерба на сумму 1,2 млрд фунтов, но иск отклонили, передаёт The Sun.
Ранее News.ru писал, что фанаты легендарного музыканта продолжают верить в инсценировку смерти любимого исполнителя. Подозрения усилились после видео из его склепа. Автор ролика — кузина «короля поп-музыки» Латойя. На кадрах видно, что табличка с именем певца отсутствует.