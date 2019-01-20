Танцор обвинил Майкла Джексона в изнасиловании

https://news.ru/storage/news/8340fbf18847ac7f03388f607b9e3ed2/6135bd92-cf28-4feb-affa-62e460da2fe6_850.jpg Alan Greth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майкл Джексон

Танцор Уэйд Робсон заявил, что неоднократно подвергался насилию со стороны знаменитого певца Майкла Джексона. По его словам, это длилось на протяжении нескольких лет.

Он рассказал об этом в документальном фильме «Покидая Неверленд», который содержит интервью с ещё одним мужчиной, утверждающим, что также подвергся домогательствам.

Во время беседы танцор уточнил, что приставания со стороны артиста начались, когда ему было всего семь лет.

В 2013 году Робсон требовал в суде возмещения ущерба на сумму 1,2 млрд фунтов, но иск отклонили, передаёт The Sun.

Ранее News.ru писал, что фанаты легендарного музыканта продолжают верить в инсценировку смерти любимого исполнителя. Подозрения усилились после видео из его склепа. Автор ролика — кузина «короля поп-музыки» Латойя. На кадрах видно, что табличка с именем певца отсутствует.