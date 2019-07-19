Таджикистан не видит необходимости отказываться от кириллицы и переходить на персидскую вязь. Об этом заявил министр образования и науки страны Нуриддин Саид.
Мы никогда не откажемся от кириллицы и не видим в этом необходимости, — отметил руководитель ведомства на пресс-конференции в Душанбе.
Он добавил, что достаточно того, что школьники в седьмом и восьмом классах обучаются персидской вязи.
Ранее News.ru сообщал, что президент Казахстана подписал указ о подготовке проекта по переходу казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Новый казахский алфавит, который уже подготовлен местными лингвистами и филологами, вызвал бурную дискуссию в обществе, однако в целом граждане постсоветской республики положительно относятся к проекту. Точные сроки начала такого перехода и его окончания не называются, процесс будет поэтапным.