https://static.news.ru/photo/5102d840-9dd3-11e9-92e1-fa163e074e61_1024.jpg Хоакин Гусман Фото: Pgr/Ho/Prensa International/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка не смог добиться в США проведения нового разбирательства по его делу. Соответствующее ходатайство отклонил суд Восточного округа штата Нью-Йорк.

Судья Брайан Коган не согласился с доводами адвокатов наркобарона, просивших обратить внимание на сообщение «Вайс ньюс» от 20 февраля 2019 года. В нём неназванный член жюри присяжных рассказал, что некоторые его коллеги, нарушая закон, следили за делом в СМИ, сообщает ТАСС .

По мнению адвокатов, те присяжные могли получить информацию, официально не имеющую отношение к делу, и предвзято отнестись к Коротышке.

Судья счёл безосновательным заявление адвокатов о заведомой пристрастности части жюри присяжных. Оно в феврале 2019 года признало наркобарона виновным в участии в преступном сообществе, в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Гусману грозит пожизненное заключение. Наказание будет названо 17 июля.

Ранее News.ru сообщал, что американский суд отклонил ходатайство защиты мексиканского наркобарона, известного как Коротышка, о смягчении условий его содержания за решёткой. По мнению адвокатов, эти условия являются «нестандартными» и чрезмерно жёсткими. В частности, они потребовали разрешить осуждённому прогулки на свежем воздухе, отметив, что он был лишён такой возможности в течение более двух лет с момента экстрадиции в США.