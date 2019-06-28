https://static.news.ru/photo/6da51bde-9bc6-11e9-b115-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Григорий Немыря объяснил отказ лидера партии Юлии Тимошенко посетить гей-парад — «Марш равенства» в Киеве. По его словам, это не входит в её рамки.

При этом политик подчеркнул, что не в курсе того, как Тимошенко относится к представителям сексуальных меньшинств.

Немыря также отметил, что каждый человек сам определяет для себя рамки дозволенного, однако абсолютно во всех вопросах должна применяться политика недискриминации.

Есть способы демонстрации и выражения своих различий от других, которые, по-моему, должны опираться на определённые обычаи, традиции и способы поведения, — высказал своё мнение политик в эфире телеканала UkrLife .

Он добавил, что главное — это всестороннее уважение.

«Марш равенства» прошёл в Киеве 23 июня. В нём приняли участие порядка 2,5 тысячи украинцев.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук попросил суд запретить организацию и проведение парадов в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве.