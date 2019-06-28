Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Григорий Немыря объяснил отказ лидера партии Юлии Тимошенко посетить гей-парад — «Марш равенства» в Киеве. По его словам, это не входит в её рамки.
При этом политик подчеркнул, что не в курсе того, как Тимошенко относится к представителям сексуальных меньшинств.
Немыря также отметил, что каждый человек сам определяет для себя рамки дозволенного, однако абсолютно во всех вопросах должна применяться политика недискриминации.
Есть способы демонстрации и выражения своих различий от других, которые, по-моему, должны опираться на определённые обычаи, традиции и способы поведения, — высказал своё мнение политик в эфире телеканала UkrLife.
Он добавил, что главное — это всестороннее уважение.
«Марш равенства» прошёл в Киеве 23 июня. В нём приняли участие порядка 2,5 тысячи украинцев.