США отказались от учений в Арктике из-за России

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Тяжёлый ледокол Polar Star

Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике с использованием тяжёлого ледокола Polar Star, опасаясь просить помощи у России в случае его поломки.

Дело в том, что Polar Star — единственный ледокол, который есть в распоряжении вооружённых сил США. Судну уже больше 40 лет, а чтобы поддержать его в работоспособном состоянии, пришлось разобрать на запчасти второй аналогичный ледокол, об этом сообщает Business Insider со ссылкой на бывшего коменданта подразделения Пола Цукунфта.

Отправить Polar Star через Северный морской путь Береговой охране предложил Совет национальной безопасности США. Однако от учений решено было отказаться, чтобы в случае возникновения неисправностей не обращаться за помощью к России, у которой есть несколько десятков ледоколов такого класса, отмечает издание.

Ранее News.ru со ссылкой на американское издание The Hill сообщал о том, что США фактически отказались бороться за Арктику.