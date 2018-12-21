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США ищут новую военную концепцию

Джеймс Мэттис James N. Mattis/flickr.com эксклюзивы

Джеймс Мэттис

в мире [ версия для печати ]

Увольнение генерала Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона означает поиск новой военной концепции в США. Таким мнением в беседе с News.ru поделился политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

«Сегодняшняя военная концепция ограничивает достижение поставленных США целей», — констатировал эксперт.

Он предположил, что отставка Мэттиса может быть вызвана разногласиями между оружейным и военным лобби. Мэттис является представителем военного лобби, которое получает выгоду от ведения конфликтов. Ему противостоял комитет начальников штабов, куда в основном входят производители оружия.

Судя по тому, что сначала в США было принято решение вывести войска из Сирии, а теперь с поста уходит Мэттис, можно сделать вывод, что военное лобби пока оказалось в проигрыше. И теперь власти США будут искать новые стратегические ходы, отличные от тех, что предлагал Мэттис. Коктыш также не исключил, что теперь именно на Мэттиса «спишут» издержки сирийской операции.

Ранее Мэттис довольно жёстко отзывался о России, называл РФ проблемной страной. Он был сторонником суровой внешней политики в отношении России, Сирии, Ирана. Станет ли новый глава Пентагона более лояльным, в том числе и по отношению к России? Собеседник News.ru усомнился в этом.

«На пост главы оборонного ведомства будут искать человека, который сможет предложить новые решения. Не обязательно новая концепция будет более мягкой: наоборот, возможно, она станет ещё более жёсткой», — отметил Кирилл Коктыш.

Аналогичной позиции придерживается директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов. По его словам, надежда на улучшение отношений Москвы и Вашингтона после ухода генерала с должности — иллюзорна. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии RT предположил, что уход Мэттиса будет рассматриваться как продолжение кризиса администрации Трампа. По мнению политолога Максима Жарова, напряжённая ситуация вокруг Белого дома может вызвать новые провокации со стороны Соединённых Штатов на Украине.

Ранее News.ru сообщал, что Мэттису вскоре найдут замену — об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом глава Соединённых Штатов пообещал сохранить дружеские отношения с Мэттисом.


#дональдтрамп #сша #война
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