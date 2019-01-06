Житель Флориды попал в тюрьму за нападение с пиццей

https://news.ru/storage/news/38d999615383f6b511a2ddafab18342b/123d74e6-063a-4323-a7c2-e899d8cd51a5_850.jpg The Palm Beach Post/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американца обвинили в домашнем насилии после того, как мужчина напал на своего отца с куском пиццы в руках. За своё преступление 33-летний Роберт Хьюстон отправился в тюрьму.

Инцидент произошёл после того, как престарелый отец Хьюстона погулял с собакой и вернулся домой. В доме на него набросился разозлённый сын, который усадил родителя на стул и отхлестал его по лицу пиццей, сообщает Newsweek.

Пожилой мужчина вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли на вызов и начали выяснять подробности произошедшего, Хьюстон сознался в содеянном. По его словам, он готов отправиться в тюрьму. На вопрос полицейских о том, что послужило причиной конфликта, злоумышленник ответил, что очень расстроился, узнав, что отец «помогал ему родиться».

Полицейские обыскали дом и обнаружили следы преступления — кусок пиццы на стуле, рассыпанный топинг и разлившийся соус. Они арестовали Хьюстона и отправили его в тюрьму округа Паско.

Ранее News.ru сообщал, что повара из Аргентины приготовили рекордную пиццу. Приготовленную еду отправили в благотворительные организации.