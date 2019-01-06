USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin4,091.15 $
МОСКВА-7°C21:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Житель Флориды попал в тюрьму за нападение с пиццей

The Palm Beach Post/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американца обвинили в домашнем насилии после того, как мужчина напал на своего отца с куском пиццы в руках. За своё преступление 33-летний Роберт Хьюстон отправился в тюрьму.

Инцидент произошёл после того, как престарелый отец Хьюстона погулял с собакой и вернулся домой. В доме на него набросился разозлённый сын, который усадил родителя на стул и отхлестал его по лицу пиццей, сообщает Newsweek.

Пожилой мужчина вызвал полицию. Когда правоохранители прибыли на вызов и начали выяснять подробности произошедшего, Хьюстон сознался в содеянном. По его словам, он готов отправиться в тюрьму. На вопрос полицейских о том, что послужило причиной конфликта, злоумышленник ответил, что очень расстроился, узнав, что отец «помогал ему родиться».

Полицейские обыскали дом и обнаружили следы преступления — кусок пиццы на стуле, рассыпанный топинг и разлившийся соус. Они арестовали Хьюстона и отправили его в тюрьму округа Паско.

Ранее News.ru сообщал, что повара из Аргентины приготовили рекордную пиццу. Приготовленную еду отправили в благотворительные организации.


#сша #нападение #пицца
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 19:26, 6 января 2019
Полицейский лишился должности после нападения на чихуа-хуа
происшествия 01:36, 6 января 2019
Нападение на татарского активиста произошло в Крыму
происшествия 15:14, 27 ноября 2018
Студентов подозревают в нападении на могилу Канта
Лента новостей
происшествия 21:28
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
происшествия 21:28
Большие дорожные шары потеряли в Новороссийске
в мире 21:11
Ребёнок выиграл сотни тысяч евро в лотерею
общество 21:10
Патриарх Кирилл поздравил своих подписчиков с Рождеством
в мире 20:59
Новое землетрясение произошло в Индонезии
Другие новости
в мире 21:11
Ребёнок выиграл сотни тысяч евро в лотерею
в мире 20:59
Новое землетрясение произошло в Индонезии
в мире 20:48
Неженатым парам разрешили селиться в отели Узбекистана
в мире 20:39
Томос автокефалии доставлен на Украину
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top