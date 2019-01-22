СМИ обнаружили секретный канал связи США и КНДР

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США более десяти лет проводят «секретные консультации» с разведслужбой Северной Кореи.
По данным источника Wall Street Journal, «скрытый канал связи» позволял США и КНДР перманентно поддерживать контакт, с помощью которого в июне 2018 года в Сингапуре состоялся исторический саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Собеседник издания также утверждает, что представители США неоднократно посещали Пхеньян. Он отметил, что изначально Вашингтон использовал «секретные консультации» для обсуждения содержащихся в заключении американцев, однако позже их целью стало «потенциальное урегулирования кризисов».
Ранее News.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассчитывает добиться реального прогресса на втором саммите США — КНДР. Он намерен изложить видение конкретных путей по денуклеаризации (ядерному разоружению) Корейского полуострова. Вторая встреча лидеров США и КНДР состоится в конце февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже. По некоторым данным, это может быть вьетнамский Дананг, где в 2017 году проходил саммит АТЭС.