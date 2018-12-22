USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,886.52 $
МОСКВА-6°C13:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США дадут Украине денег после инцидента в Керченском проливе

Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вашингтон окажет Киеву финансовую помощь в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

В заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства отмечается, что в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и ее действия 25 ноября в Керченском проливе Госдепартамент, после одобрения Конгресса, выделит дополнительно $10 млн, «чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины», передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не исключил в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на соответствующий запрос Киева. По его словам, новая помощь рассматривается Конгрессом в рамках бюджета на 2019 год. До этого в Госдепа заявили, что поддержали решение ЕС продлить санкции против России, пообещав продолжить работу с европейскими партнёрами, чтобы «выступить единым фронтом против агрессии Кремля».


#сша #украина #ГОСДЕП #ПОМОЩЬ
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
в мире 17:56, 21 декабря 2018
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
политика 12:41, 20 декабря 2018
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
общество 11:21, 20 декабря 2018
Украина может совершить «новогоднюю» провокацию
Лента новостей
наука 13:29
«Космический бегемот» приблизится к Земле под Рождество
спорт 13:27
К лучшему бомбардиру РПЛ остались равнодушны за рубежом
общество 13:25
Известный российский физик умер во время детского конкурса
происшествия 13:15
Жители Белгородской области погибли в ДТП под Воронежем
происшествия 13:13
Подросток замёрз насмерть в Новокузнецке
спорт 13:10
Бывший тренер «Зенита» понадобился в Саудовской Аравии
общество 13:10
Священник своими желаниями довёл сибиряков до греха
в мире 13:05
УПЦ отреклась от РПЦ и осудила аннексию Крыма
общество 12:59
Евкуров назвал главное событие года для Ингушетии
происшествия 12:54
Прокуратура организовала проверку из-за аварии в Саратове
спорт 12:47
Напавший на Глушакова фанат пообещал меры «порадикальнее»
общество 12:44
Балтийский флот РФ отразил «атаку» диверсантов
общество 12:41
Дорожный патруль помогает московским автомобилистам
политика 12:40
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
политика 12:37
США выделят Украине деньги на очередную провокацию
Другие новости
в мире 13:05
УПЦ отреклась от РПЦ и осудила аннексию Крыма
в мире 12:35
Украинцев научат национальному языку
в мире 12:31
NASA раскрыло секрет рождественского меню на МКС
в мире 12:08
Простесты «жёлтых жилетов» привели к десятой жертве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top