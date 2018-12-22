США дадут Украине денег после инцидента в Керченском проливе

https://news.ru/storage/news/9bdbf93b3f82c2f32edce21098fba6c7/eabbcc5c-fbce-42b5-b446-63040e5a78b2_850.jpg Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон окажет Киеву финансовую помощь в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

В заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства отмечается, что в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и ее действия 25 ноября в Керченском проливе Госдепартамент, после одобрения Конгресса, выделит дополнительно $10 млн, «чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины», передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не исключил в случае необходимости дополнительных поставок летального оружия в ответ на соответствующий запрос Киева. По его словам, новая помощь рассматривается Конгрессом в рамках бюджета на 2019 год. До этого в Госдепа заявили, что поддержали решение ЕС продлить санкции против России, пообещав продолжить работу с европейскими партнёрами, чтобы «выступить единым фронтом против агрессии Кремля».