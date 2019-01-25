Совет Европы сообщил об огромном долге России

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Россия задолжала Совету Европы около €60 млн. Финляндия, которая до мая 2019 года председательствует в организации, рассчитывает получить эти деньги.

О сумме задолженности сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил о необходимости найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы, сообщает РИА Новости.

Весной 2014 года, вскоре после событий на Украине и в Крыму, Россию лишили права голоса и других полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы. Спустя три года Москва приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Если платёж не будет проведёт до лета 2019 года, Россию могут исключить из организации.

Как писал News.ru, ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что пока СЕ способен работать без российских взносов. Однако он всё же рассчитывает на возвращение РФ в ПАСЕ.