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Газовщики задержаны из-за взрыва в Тбилиси

kaztransgas.kz

в мире [ версия для печати ]

По делу о взрыве в жилом корпусе на окраине столицы Грузии задержаны два человека. Об этом сообщили в правительстве и МВД страны.

В полиции уточнили, что речь идёт о сотрудниках газораспределительной компании «Казтрансгаз – Тбилиси». За несколько часов до происшествия они проводили проверку в доме.

По сведениям полиции, местные жители сообщили работникам компании о запахе газа, но те убедили их, что они на самом деле ощущают запах краски, сообщается на сайте МВД Грузии.

Взрыв газа в Тбилиси произошёл 16 января. Согласно последним данным, погибло четыре человека и пострадали ещё шестеро. 


#ВЗРЫВ #ГАЗ #Грузия
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