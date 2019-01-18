Газовщики задержаны из-за взрыва в Тбилиси

По делу о взрыве в жилом корпусе на окраине столицы Грузии задержаны два человека. Об этом сообщили в правительстве и МВД страны.
В полиции уточнили, что речь идёт о сотрудниках газораспределительной компании «Казтрансгаз – Тбилиси». За несколько часов до происшествия они проводили проверку в доме.
По сведениям полиции, местные жители сообщили работникам компании о запахе газа, но те убедили их, что они на самом деле ощущают запах краски, сообщается на сайте МВД Грузии.
Взрыв газа в Тбилиси произошёл 16 января. Согласно последним данным, погибло четыре человека и пострадали ещё шестеро.