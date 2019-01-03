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Сотрудника президентской охраны убили в Киеве

Петр Порошенко president.gov.ua

Петр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

В ночь со 2 на 3 января в Киеве произошёл конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударом в челюсть убил другого.

Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны Украины, сообщает «Страна.ua». Он вступил в конфликт с мужчиной, который выгуливал двух собак.

После устной перепалки оппонент нанёс ему резкий удар в челюсть. От этого 26-летний Василий Хмелюк упал и скончался.

Как сообщает издание «Вести», подозреваемый является боксёром, который больше десяти лет состоит в Лиге профессионального бокса страны.

Ранее News.ru писал, что убийство на почве ревности всколыхнуло Одесскую область Украины. 19 октября скончался мужчина, избитый собственным сыном.


#украина #убийство #киев
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