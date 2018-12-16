Экс-сотрудник Елисейского дворца попал под новое расследование

https://news.ru/storage/news/7e4edb22aff5d56b6cbbb9ab65d4a873/de86e04e-d3fe-446d-a6fa-6b20adc48978_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Беналля

Французские следователи начали новую проверку в отношении бывшего сотрудника президентской администрации Александра Беналля. Его обвиняют в ещё одном эпизоде избиения участников манифестаций 1 мая в Париже.

Согласно новым данным, Беналля самовольно «принял участие в задержании» человека в районе Сада растений, сообщает Le Parisien. Сам он говорит, что погнался за участником демонстрации «из чувства гражданского долга», увидев, как тот якобы бросил камень в сотрудника полиции. Газета отмечает, что эти события произошли до получившего известность эпизода на площади Контрэскарп.

По итогам допроса 29 ноября против Беналля выдвинули обвинения во «вмешательстве в работу правоохранительных органов» и в «умышленном насилии в составе группы лиц, приведшем к общей нетрудоспособности на восемь дней».

Ранее Беналлю, наряду с ещё одним помощником Макрона, предъявили обвинение в избиении двух участников первомайской демонстрации в Париже на площади Контрэскарп. Инцидент попал на видеокамеру. На кадрах видно, как сотрудник администрации повалил протестующего на землю и несколько раз ударил, после чего быстро удалился, писал News.ru

Первомайская демонстрация в Париже в 2018 году переросла в массовые беспорядки, закончившиеся столкновениями с полицией и силовым разгоном толпы людей.