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Экс-сотрудник Елисейского дворца попал под новое расследование

Александр Беналля Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Беналля

в мире [ версия для печати ]

Французские следователи начали новую проверку в отношении бывшего сотрудника президентской администрации Александра Беналля. Его обвиняют в ещё одном эпизоде избиения участников манифестаций 1 мая в Париже.

Согласно новым данным, Беналля самовольно «принял участие в задержании» человека в районе Сада растений, сообщает Le Parisien. Сам он говорит, что погнался за участником демонстрации «из чувства гражданского долга», увидев, как тот якобы бросил камень в сотрудника полиции. Газета отмечает, что эти события произошли до получившего известность эпизода на площади Контрэскарп.

По итогам допроса 29 ноября против Беналля выдвинули обвинения во «вмешательстве в работу правоохранительных органов» и в «умышленном насилии в составе группы лиц, приведшем к общей нетрудоспособности на восемь дней».

Ранее Беналлю, наряду с ещё одним помощником Макрона, предъявили обвинение в избиении двух участников первомайской демонстрации в Париже на площади Контрэскарп. Инцидент попал на видеокамеру. На кадрах видно, как сотрудник администрации повалил протестующего на землю и несколько раз ударил, после чего быстро удалился, писал News.ru

Первомайская демонстрация в Париже в 2018 году переросла в массовые беспорядки, закончившиеся столкновениями с полицией и силовым разгоном толпы людей.


#Франция #протесты #обвинения #елисейскийдворец
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