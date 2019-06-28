https://static.news.ru/photo/1029ced4-9a8e-11e9-b741-fa163e074e61_1024.jpg Мисс Украина-2018 Леонила Гузь с подругами Фото: instagram.com/leonila.guz

Топ-50 самых привлекательных национальностей в мире составил туристический портал Big Seven Travel, согласно опросу путешественников.

В социологическом исследовании приняли участие свыше 1,5 млн человек, среди которых поровну были и мужчины и женщины старше 18 лет.

На первом месте оказались жители Украины. В описании внешности украинцев в пример привели актрису Милу Кунис, отметив, что большинство населения такие же обаятельные.

Украинцы имеют поразительную внешность. Не удивительно, что так много моделей родом отсюда, например Мила Кунис, — говорится в объяснении голосования на сайте компании .

На втором месте в списке самых привлекательных оказались датчане, а тройку лидеров замкнули филиппинцы. Армяне разместились на 8 месте, благодаря красотке Ким Кардашьян и опередили англичан, канадцев, костариканцев и «любвеобильных» французов.

Россияне оказались почти в конце рейтинга, на 33 месте из 50-ти, несмотря на приведённых в пример Ирину Шейк и Наталью Водянову. Также как представителя российского народа исследователи назвали Владимира Путина. Чуть некрасивее россиян признаны аргентинцы, марокканцы и тайцы.

Самыми непривлекательными нациями стали ирландцы, хорваты, бельгийцы, словенцы, норвежцы и американцы.

Возможно россияне оказались в конце списка, так как мало путешествуют по миру. Как сообщал News.ru, летний отдых за рубежом планируют лишь 5% россиян. При этом 3% отправятся в страны дальнего зарубежья, 2% — в сопредельные государства. На вопрос «если бы вам предложили оплатить двухнедельную путёвку, куда бы вы поехали» 42% ответили — по России.