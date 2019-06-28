На втором месте в списке самых привлекательных оказались датчане, а тройку лидеров замкнули филиппинцы. Армяне разместились на 8 месте, благодаря красотке Ким Кардашьян и опередили англичан, канадцев, костариканцев и «любвеобильных» французов.
Россияне оказались почти в конце рейтинга, на 33 месте из 50-ти, несмотря на приведённых в пример Ирину Шейк и Наталью Водянову. Также как представителя российского народа исследователи назвали Владимира Путина. Чуть некрасивее россиян признаны аргентинцы, марокканцы и тайцы.
Самыми непривлекательными нациями стали ирландцы, хорваты, бельгийцы, словенцы, норвежцы и американцы.
Возможно россияне оказались в конце списка, так как мало путешествуют по миру. Как сообщал News.ru, летний отдых за рубежом планируют лишь 5% россиян. При этом 3% отправятся в страны дальнего зарубежья, 2% — в сопредельные государства. На вопрос «если бы вам предложили оплатить двухнедельную путёвку, куда бы вы поехали» 42% ответили — по России.