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Собака-поводырь служит в армии Израиля со своей хозяйкой

Caters News Agency Ltd/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Собака-поводырь по кличке Нильс ежедневно сопровождает на службу свою хозяйку Хилу Мауду, которая является офицером военной прокуратуры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Пёс занимает важный и ответственный пост. Честь быть сопровождающим офицера военной прокуратуры выпадает далеко не каждой собаке, отмечает издание Ynet

Сама Мауда рассказала, что слепа от рождения, но не относится к своей инвалидности как к непреодолимому препятствию. По её словам, слепота не позволяет ей только водить автомобиль, а всё остальное она может делать наравне со зрячими людьми. Девушка добавила, что ещё во время учёбы в школе твёрдо решила идти в армию, как и все жительницы страны.

Ранее News.ru писал о том, как в Ленобласти питбультерьер спас свою 11-летнюю хозяйку от похитителя. Он прогрыз намордник и отогнал злоумышленника, который пытался затащить девочку в лес.


#израиль #армия #собака-поводырь
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