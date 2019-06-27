Советник президента Туниса опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о кончине Беджи Каид Эс-Себси.
Советник опроверг кончину президента, — передаёт РИА Новости со ссылкой на тунисский телеканал «Ан-Нахар».
Ранее сразу несколько новостных агентств, включая Middle East Eye, сообщили о смерти Беджи Каид Эс-Себси на 93-м году жизни в военном госпитале, их процитировало Федеральное агентство новостей.
Как писал News.ru, президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. Его состояние оценивается как критическое. Премьер-министр Юсеф Шахед в ближайшее время планирует обратиться к нации.