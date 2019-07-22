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Украинцы, проголосовавшие на выборах в Раду за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», являются «рабами». С таким заявлением выступил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство, — написал Турчинов в Facebook. Он подчеркнул, что удивился голосам, которые набрали «пророссийские партии». Ранее Турчинов...