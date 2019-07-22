Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохранила отрыв на досрочных выборах в Верховную Раду после обработки 85% протоколов.
По данным Центральной избирательной комиссии Украины пятёрка лидеров, которые проходят в парламент осталась на своих местах.
Помимо партии Зеленского, которая собрала 42,90% голосов, в списке «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 12,79%, «Европейская солидарность» — 8,70%, «Батькивщина» — 8,08% и «Голос» — 6,40%.
Согласно данным ЦИК, не преодолевают 5-процентный барьер в парламент Радикальная партия Олега Ляшко — 3,90%, «Сила и честь» — 3,80%, «Оппозиционный блок» — 3,15%.
Ранее в 77-м избирательном округе в Запорожье одержал победу на выборах 27-летний свадебный фотограф от партии Зеленского Сергей Штепа, которому на 10% голосов уступил народный депутат четырёх созывов Верховной рады 80-летний Вячеслав Богуслаев.
Таким образом, пропрезидентская партия «Слуга народа», которая по данным экзитполов набирает больше 226 мандатов в Верховную раду, может самостоятельно сформировать новое украинское правительство. То есть решением провести досрочные выборы для определения состава парламента президент добился своего — «Слуга народа» теперь фактически будет контролировать исполнительную и законодательную власть страны. На Западе выражают надежду, что такой расклад сил позволит Зеленскому не только провести реструктуризацию для получения очередного транша помощи от МВФ, но и приступить к реальным реформам, писал News.ru