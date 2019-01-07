Скрипали в Англии хорошо защищены

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Подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни.

«Скрипали, вероятно, находятся на юге Англии, проходят лечение под наблюдением узкого круга медицинских специалистов», — сообщает The Daily Telegraph.

По данным газеты, друзья Юлии: британцы и русские, навещали её летом и продолжают поддерживать с ней контакт. Опрошенные изданием эксперты полагают, что отцу и дочери в данный момент опасность не угрожает — они остаются под защитой, но в передвижениях не ограничены.

Ранее News.ru писал, что британским спецслужбам есть что скрывать. Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров исходя из того, что местонахождение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии до сих пор неизвестно. В качестве примера дипломат привёл расследование некой журналистки, которая не смогла получить доступ к Скрипалям. Лавров отметил, что россиян никто не видел уже многие месяцы, а вопрос о том, где они находятся, является главным для России.