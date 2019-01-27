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Саудовский принц вложит $425 млрд в модернизацию

Dennis Van Tine/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман собирается инвестировать $425 млрд в развитие инфраструктуры, а также энергетику, добычу полезных ископаемых и другие отрасли промышленности.

Наследный принц является главным идеологом реформ Vision 2030, благодаря которым планируется подписать около 70 сделок на 200 млрд риялов. Подробности данного плана должны опубликовать в понедельник. Инвестиции должны быть привлечены к 2030 году. Саудовская Аравия также сосредоточится на химической, энергетической и газовой промышленности в рамках нового плана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Халид аль-Фалиха.

Как писал News.ru, министр по делам ислама Саудовской Аравии Абделатиф бен Абдель Азиз Аль-Шейх высоко оценил уровень религиозных свобод в России. По его мнению, Кремль проводит в этой сфере справедливую политику. Он отметил, что человек должен быть свободен в своей религии и в её выборе. Абделатиф бен Абдель Азиз Аль-Шейх ранее возглавлял Комиссию по поощрению добродетели и удержанию от порока Саудовской Аравии.


#экономика #САУДОВСКАЯАРАВИЯ #РЕФОРМА #модернизация
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