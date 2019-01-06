Саудовские власти прекратили практику «тайных разводов»

https://news.ru/storage/news/a7662090cdd65a03b6ed434528f14c3c/f2e70423-72b1-4114-9c12-14534f841258_850.jpg Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Суды Саудовской Аравии обязали уведомлять женщин о том, что их брак расторгнут. Отныне жительницы королевства всегда будут осведомлены о своём семейном статусе.

Принять соответствующие меры власти Саудовской Аравии заставили многочисленные жалобы на так называемые «тайные разводы». Речь идёт о случаях, когда суды расторгали браки по инициативе мужчин, которые не считали нужным ставить в известность жён о своих намерениях.

Теперь, согласно решению властей, суды будут направлять женщинам смс-сообщения о том, что их брак расторгнут. По мнению юристов, нововведение позволит женщинам в полной мере воспользоваться своим правом на алименты, передаёт ВВC.

Ранее News.ru сообщил о том, что Саудовская Аравия попала в топ-10 наиболее опасных для женщин стран. Авторы отметили высокий уровень дискриминации женщин в королевстве, связанный с культурными и религиозными традициями.