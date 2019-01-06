Саудовские власти прекратили практику «тайных разводов»

Суды Саудовской Аравии обязали уведомлять женщин о том, что их брак расторгнут. Отныне жительницы королевства всегда будут осведомлены о своём семейном статусе.
Принять соответствующие меры власти Саудовской Аравии заставили многочисленные жалобы на так называемые «тайные разводы». Речь идёт о случаях, когда суды расторгали браки по инициативе мужчин, которые не считали нужным ставить в известность жён о своих намерениях.
Теперь, согласно решению властей, суды будут направлять женщинам смс-сообщения о том, что их брак расторгнут. По мнению юристов, нововведение позволит женщинам в полной мере воспользоваться своим правом на алименты, передаёт ВВC.
Ранее News.ru сообщил о том, что Саудовская Аравия попала в топ-10 наиболее опасных для женщин стран. Авторы отметили высокий уровень дискриминации женщин в королевстве, связанный с культурными и религиозными традициями.