https://static.news.ru/photo/a1b54286-9b0e-11e9-9c0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stephen Shaver/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин» завершилось в южной части Пекина в Китае. Его площадь составляет один миллион квадратных метров.

Запуск аэропорта в эксплуатацию запланирован на 30 сентября — в канун образования КНР. Председатель Си Цзиньпин лично контролирует проект.

Аэропорт имеет четыре взлётно-посадочные полосы. В год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов, а к 2025 году планируется увеличить пропускную способность до 72 миллионов человек.

Как ранее писал News.ru, сотрудникам международного аэропорта Ньюарк, который расположен в американском штате Нью-Джерси, удалось возобновить работу после ЧС.