Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшуюся 30 июня в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова, «легендарной». И хотя пока речи о снятии санкций с Северной Кореи не идёт, сам факт возобновления диалога говорит о многом. Особенно, с учётом обстоятельств встречи.

Трамп и Ким встречались уже дважды: в Сингапуре в 2018 году и в Ханое в феврале 2019-го. Первые переговоры привели к заключению соглашения о построении «новых отношений» между странами, а вторые окончились ничем. В этой связи многие аналитики предполагали, что встреча в ДМЗ, разделяющей Северную и Южную Кореи, будет носить дежурный характер. Однако, как отметил в беседе с News.ru кореевед, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая, на деле всё получилось иначе.

Я думаю, что это не только символическая встреча, поскольку после провала переговоров в Ханое из-за несовместимости позиций двух сторон, оба лидера думали о том, как бы выйти из возникшего тупика и продолжить диалог. И сейчас американцы фактически приняли северокорейскую позицию относительно необходимости поэтапного решения проблемы и взаимных уступок, — подчёркивает эксперт.

Нельзя не отдать должное тому, как Трамп разыграл карту «спонтанной» встречи. По традиции о своих намерениях увидеться с главой КНДР он написал в Twitter, выразив готовность «встретиться, пожать руки и сказать «Привет!». Эта идея была горячо поддержана Пхеньяном, который ещё недавно вновь обвинял Вашингтон в захватнических амбициях и т.д. В итоге же «рукопожатие» вылилось в полноценную беседу, а американский лидер по просьбе Кима даже переступил границу ДМЗ, став таким образом первым президентом США, посетившим Северную Корею.

Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Трамп, естественно, произвёл театральный жест. Но благодаря ему он, очевидно, войдёт в историю как главный миротворец на Корейском полуострове, как первый американский президент, ступивший на территорию Северной Кореи, как человек, который своей инициативной дипломатией и решительными поступками позволил преодолеть тупик в переговорах и начать всё заново, — отмечает в этой связи Георгий Толорая.

Кроме того, по мнению эксперта, позиция Трампа отвечает также интересам Ким Чен Ына, и, возможно, какие-то контуры будущих договорённостей уже обозначены — как в переписке двух лидеров, так и в ходе встречи в ДМЗ:

Она всё-таки продолжалась довольно долго, 50 минут, то есть это не было просто рукопожатие, как подстраховавшись заранее говорил Трамп. Теперь остаётся следить за тем, как будут продвигаться рабочие переговоры. Возможно, 30 июня мы наблюдали исторический момент.

Хотя сам Ким и говорит о том, что о желании Трампа встретиться узнал лишь из Twitter, очевидно, что события 30 июня были спланированы заблаговременно — ни для кого не секрет, насколько проблемно устроить спонтанные 50-минутные переговоры двух государственных лидеров. По итогам встречи руководители КНДР и США также обменялись приглашениями в Пхеньян и Вашингтон соответственно. Кроме того, было заявлено о создании совместной группы переговорщиков, которая должна начать работу уже в июле.

Само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера, — заявил глава КНДР выступая перед журналистами в ДМЗ.

После встречи с Кимом Трамп вновь отправился в Сеул, куда он ранее прилетел с двухдневным визитом и где его встречали как поклонники, так и некоторые недовольные жители города. Ряд СМИ сконцентрировался на протестах против президента США, хотя проамериканские настроения в Южной Корее по-прежнему очень сильны: политику Вашингтона, по данным различных опросов, одобряют от 70% до 80% населения страны.