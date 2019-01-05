РПЦ назвала «бессильным» томос для Украины

https://news.ru/storage/news/de1da1ccd42bca0438ce30f2dbc330d7/f7adb709-0ac7-4890-a090-e74626470da4_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Томос для новой церкви Украины подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем в нарушении канонов и не имеет силы. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Томос — бумага, являющаяся результатом неуёмных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», — написал он в Telegram-канале.

Ранее News.ru сообщил о том, что перед подписанием томоса в храме Святого Георгия в Стамбуле прошёл молебен, в котором участвовали президент Украины Пётр Порошенко с супругой, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики. После этого Варфоломей принял в своей резиденции украинского лидера и митрополита Епифания.