РПЦ назвала «бессильным» томос для Украины

Томос для новой церкви Украины подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем в нарушении канонов и не имеет силы. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Томос — бумага, являющаяся результатом неуёмных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», — написал он в Telegram-канале.
Ранее News.ru сообщил о том, что перед подписанием томоса в храме Святого Георгия в Стамбуле прошёл молебен, в котором участвовали президент Украины Пётр Порошенко с супругой, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики. После этого Варфоломей принял в своей резиденции украинского лидера и митрополита Епифания.